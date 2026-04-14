Монголия депортирует мигрантов

В Монголии число иностранцев, депортированных из страны, в первом квартале 2026 года увеличилось на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщил департамент по делам иностранных граждан и подданных.В частности, 277 иностранных граждан были депортированы за уклонение от выезда из Монголии после истечения срока действия их видов на жительство, за работу без разрешения соответствующих органов, за участие в деятельности, не соответствующей цели их прибытия, а также за превышение срока действия временных виз. Кроме того, в связи с тем, что они не смогли чётко определить цель своего прибытия, прибыли с визами, не соответствующими цели поездки, не имели подтверждённых источников средств для пребывания и возвращения на родину.Как сообщает информационный портал «Монцамэ», также из-за истечения срока действия виз 235 иностранным гражданам из 16 стран было отказано во въезде.Департамент по делам иностранных граждан и подданных в первом квартале 2026 года провёл 58 проверок, в ходе которых были охвачены 1579 иностранных граждан, работающих в 200 предприятиях и организациях.К административной ответственности за выявленные нарушения привлечены 3002 иностранных гражданина, 843 пригласивших организаций и 12 физических лиц. Им назначены штрафы в соответствии с Законом о правонарушениях. Кроме того, 11 предприятиям и организациям были направлены официальные предписания.