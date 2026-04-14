В центре Улан-Удэ на Арбате появится «зелёная река»

В рамках масштабной реконструкции улицы Ленина (Арбата) в центре Улан-Удэ архитекторы реализуют необычное решение по озеленению. Все растения — от цветов до деревьев — будут высажены в центральной части улицы, что позволит освободить больше пространства для пешеходов и создать уникальный зелёный коридор.

В центре Арбата появится широкий ассортимент растений: крупномерные деревья, кустарники и травянистые формы. Среди них — черёмуха виргинская, клён Гиннала, клён остролистный и калина красная. Все саженцы с закрытой корневой системой будут доставлены из местных районированных питомников, что гарантирует их приживаемость в условиях суровых сибирских зим.

Как отметила Ольга Загузина, руководитель студии дизайна, отвечающей за проект, при выборе растений особое внимание уделялось их адаптации к местному климату. «Никакого запада, всё рассчитано на наши зимы и климатические условия», — подчеркнула она.

Новая «зелёная река» станет не только украшением центра города, но и создаст комфортную среду для прогулок, подчеркнув индивидуальность и экологичность обновлённого Арбата.

