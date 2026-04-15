В Улан-Удэ приводят в порядок городские кладбища

В преддверии Родительского дня, который в этом году отмечается 21 апреля, в Улан-Удэ благоустраивают городские кладбища. На их территориях убирают мусор, проводят санобработку территорий, а также красят бордюры и указатели.

Каждому ведомству накануне нарезали ряд задач. Комбинат по благоустройству обследует и приведет в порядок дороги, ведущие к кладбищам. Комитет по транспорту организует автобусное сообщение по различным маршрутам к городским кладбищам, чтобы снизить плотность пассажиропотока. Для обеспечения общественной безопасности на территории кладбищ будет организовано дежурство сотрудников полиции, ГИБДД и МЧС.

- Для удобства посетителей на всей территории кладбищ установлены бункеры-накопители для мусора и ёмкости с водой. В преддверии Радоницы появятся дополнительные ёмкости, а новая комбинированная дорожная машина будет оборудована резервуаром для воды. Совместно с МБУ «Горзеленстрой» будут обустроены минерализованные полосы для противопожарной защиты. До конца недели специалисты завершат обработку территорий от грызунов и клещей, - сообщили в мэрии города.

