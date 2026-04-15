67-летний пенсионер в Улан-Удэ попал под колеса иномарки

Вчера вечером, около 22 часов, в Улан-Удэ произошло ДТП с участием пешехода. 32-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» на улице Николая Петрова сбил 67-летнего мужчину.

- Пенсионер находился вне зоны пешеходного перехода. В результате аварии пожилой мужчина получил травмы и был доставлен в БСМП. Обстоятельства происшествия выясняются, - сообщили в ГАИ республики.

В целом за минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 30 аварий с механическими повреждениями, в том числе ДТП с пострадавшими. Инспекторы ДПС выявили около 350 нарушения ПДД. 11 водителей были отстранены от управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом виде.

