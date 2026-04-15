Экономика и бизнес 15.04.2026 в 11:40
На банкротстве «Бурятпроектреставрации» разгорелся первый скандал
Временный управляющий заявила, что не может получить документы фирмы
Текст: Петр Санжиев
Печально известная строительная фирм ООО «Бурятпроектреставрация» оказалась в очередном скандале.
Как известно, некоторое время назад иркутская компания «МетКом» подала в Арбитражный суд Бурятии заявление о признании «Бурятпроектреставрации» банкротом. При рассмотрении в суде заявленные требования были всеми поддержаны.
«Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные требования. Представитель должника в судебном заседании поддержал заявленные требования по доводам, изложенным в письменных пояснениях, суду пояснила, что у должника сложилась критическая ситуация при которой счета должника арестованы, требования кредиторов превышают имеющееся у должника имущество и права требования. Должник продолжает исполнять обязательства по контрактам, но денежных средств не хватает на расчеты с кредиторами. В связи с чем, просил ввести в отношении должника процедуру наблюдения», - было отмечено в судебных материалах.
Фемида признала заявление обоснованным и ввела на фирме процедуру наблюдения. Временным управляющим должника назначили Марию Турушеву. Она взялась за дело, скоро намечено провести первое собрание кредиторов должника. Одновременно управляющий заявила о появившихся проблемах с получение документации. Мария Турушева попросила суд истребовать у руководителя должника Жамсарана Батуева сведений и копий документов.
Фемида отметила, что согласно выписке из ЕГРЮЛ он является руководителем «Бурятпроектреставрации». «Руководителем должника Батуевым Ж.А. не исполнена обязанность по передаче документации временному управляющему должника. Указанное обстоятельство влечет негативные последствия, в том числе: невозможность принимать меры к сохранности имущества должника, осуществлять анализ финансовой деятельности должника», - также подчеркнул суд.
Турушева вела речь об огромном перечне. По сути, она намерена получить доступ к тому, что является финансово-коммерческим секретом любой фирмы. В сложившихся обстоятельствах, имеет на это право, данное законом.
Среди документов - список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах; приказы и распоряжения руководителя с 01.05.2022 г. по настоящее время; полный перечень имущества должника (в т. ч. имущественных прав, на текущую дату); сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ; документы первичного бухгалтерского учета с 01.05.2022 г. по настоящее время; книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты; расшифровки авансов, выданных поставщикам и подрядчикам и многое другое.
Интересно, что истребовано немало документов (в копиях), касающихся отношений с рядом деловых партнеров-контрагентов - «Элькотек», «Дом 2000», «Регион Строй», «Дитал», «Фабал», «Статус», «Строй Вент».
Суд согласился с позицией управляющего и обязал Жамсарана Батуева передать ей документы. Список составил порядка 50 пунктов. Данное определение Арбитражного суда Бурятии не вступило в силу – есть время на обжалование в апелляционном порядке. Почему ситуация накалилась до того, что Мария Турушева подала такое ходатайство, не очень ясно. Есть ли в архивах «Бурятпроектреставрации» эти документы, описывающие бизнес-активность фирмы за прошлые годы? История вокруг громкого банкротства становится все интереснее.
А реестр требований кредиторов становится все солиднее. Недавно бурятский Арбитражный суд решил включить в него требования областного государственного автономного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области» на 21,6 млн рублей, «Спецдорстроя» на 10,6 млн, ИП Бойматова на 14,5 млн и многих других
В январе текущего года суд, напомним, решил включить в реестр требований и 468-миллионное требование администрации Кяхтинского района Бурятии, где фирма вела «знаменитую» реконструкцию ДК.
