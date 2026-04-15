Общество 15.04.2026 в 12:12

Акула госслужбы

Как заработать миллион?
Ответ на этот вопрос – самый продаваемый сегодня товар. Тысячи коучей учат людей тому, что можно прочитать в любом учебнике экономики. Но если бы такие курсы вел наш герой, то, во-первых, он рассказал бы всем способ, который ни в одном учебнике не прочитаешь (разве что по уголовному праву), во-вторых, эти курсы были бы очень короткими.

Устраиваетесь на руководящую должность на госслужбе, подписываете документ о том, что ваш стаж больше, чем на самом деле, и получаете пенсию - таков был бы рецепт успеха от господина Рыбова (фамилия изменена), который когда-то работал главой округа в Забайкальском крае.

Впрочем, для тех, кто задумался о том, чтобы повторить этот подвиг, сообщим пренеприятнейшее известие – Рыбова все-таки взяли за жабры. Прокуратура обнаружила манипуляции бывшего чиновника и подала иск в суд.

В иске говорится, что Рыбов не имел необходимого стажа для получения доплаты в размере 30% от среднемесячной зарплаты. И поэтому сам подписал распоряжение о ее назначении. Надзорное ведомство требовало не только признать эту бумажку незаконной, но и настаивало на том, что Рыбов должен вернуть 1 млн рублей. Именно столько доплат он успел получить, пока действовало незаконное распоряжение.

Так что бизнес-схема по заработку миллиона оказалась, увы, не рабочей.

Возможно, сам чиновник мог бы аргументировать свой хитрый ход тем, что «да в этом дурдоме год за пять должен идти» или «я за год тут постарел сразу на семь». Впрочем, вряд ли что-то подобное прозвучит в зале суда. Хотя, кто знает…

Все новости

В Улан-Удэ открылся дворец правосудия
15.04.2026 в 17:38
Готов ли ваш холодильник к здоровому сердцу?
15.04.2026 в 17:21
В Улан-Удэ отремонтируют 6 участков дорог
15.04.2026 в 17:11
В родительский день в Улан-Удэ усилят работу городского транспорта
15.04.2026 в 17:00
В Улан-Удэ четыре человека пострадали в лобовом ДТП
15.04.2026 в 16:33
В Улан-Удэ во время земляных работ нашли авиабомбы времен ВОВ
15.04.2026 в 16:25
В военном комиссариате Бурятии разъяснили суть круглогодичного призыва
15.04.2026 в 16:02
Над памятником «Сынам Бурятии» работает заслуженный художник Юрий Эрдынеев
15.04.2026 в 15:47
«Назвала первокурсников тварями»
15.04.2026 в 15:43
В агроклассах готовят будущих специалистов АПК Бурятии
15.04.2026 в 15:20
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ открылся дворец правосудия
В церемонии открытия принял участие председатель Хурала
15.04.2026 в 17:38
Готов ли ваш холодильник к здоровому сердцу?
Почему профилактика инфаркта начинается не в кабинете кардиолога, а на кухне
15.04.2026 в 17:21
В Улан-Удэ отремонтируют 6 участков дорог
Работы начнутся с наступлением тепла и завершатся осенью
15.04.2026 в 17:11
В родительский день в Улан-Удэ усилят работу городского транспорта
Жители смогут добраться до кладбищ на регулярных автобусных маршрутах
15.04.2026 в 17:00
