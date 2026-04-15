В селе в Бурятии выгружали землю в контейнеры прямо с борта машины

В Бурятии жителей Иволгинского района просят не устраивать свалку на контейнерных площадках. Зачастую люди складируют мусор, не относящийся к ТКО: землю, навоз, камни, строительный мусор, щепу, шлак, шины и биологические отходы.

За нарушение обращения с отходами предусмотрен штраф. Так, ранее в селе Сотниково землю и траву со двора выгружали в контейнеры прямо с борта машины. Эти действия запечатлели на видео. Заявление уже находится в работе у надзорных органов. А в Поселье на улице Сочинская рядом с контейнерами выгрузили гипсокартон и прочие строительные отходы.

«Также жители массово оставляют рядом в мешках траву, щепу и шлак. Образовавшаяся свалка ликвидирована силами подрядчика. Такие отходы не учтены в нормативе и в тарифе, так как не относятся к твёрдым коммунальным, а значит не подлежат вывозу региональным оператором», - прокомментировали в ООО «Экоальянс».