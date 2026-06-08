Происшествия 08.06.2026 в 12:01

В Улан-Удэ водитель фуры с маслом пытался избежать ДТП

В результате повредилась цистерна объемом около 25 тонн
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ водитель фуры с маслом пытался избежать ДТП
Фото: ГАИ Бурятии

В ГАИ Бурятии прокомментировали инцидент с разливом масла на дорогу. Напомним, ЧП случилось на улице Шумяцкого.

Предварительно, водитель грузового автомобиля «ДАФ» пытался избежать столкновения с впереди идущей легковой машиной. В результате повредилась цистерна объемом около 25 тонн, в которой находилось подсолнечное масло, хлынувшее на проезжую часть.

«В настоящее время грузовой автомобиль убран с проезжей части, однако в виду разлива масла затруднено движение транспортных средств», - прокомментировали в Госавтоинспекции республики.

Добавим, что на перекрестке ул. Шумяцкого – ул. Краснофлотская в ДТП уже попала легковушка.

Фото: комитет по транспорту

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