Лес в Бурятии загорелся из-за перехлеста линий электропередачи

В Бурятии по иску природоохранного прокурора взыскали расходы, затраченные на тушение лесного пожара в Усть-Баргузинском лесничестве. Возгорание на площади 0,04 га случилось из-за перехлеста линий электропередачи.

«Хозяйствующим субъектом, на балансе которого находился указанный объект, не обеспечено выполнение требований пожарной безопасности в лесах, что повлекло возникновение пожара», - отметили в надзорном ведомстве.

Лесной пожар тушило специализированное учреждение в рамках выполнения государственного задания.

По решению суда взыскали более 45 тыс. рублей, затраченных на ликвидацию возгорания.