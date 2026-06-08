Общество 08.06.2026 в 11:49
Лес в Бурятии загорелся из-за перехлеста линий электропередачи
С хозяйствующего субъекта взыскали 45 тысяч рублей
Текст: Карина Перова
В Бурятии по иску природоохранного прокурора взыскали расходы, затраченные на тушение лесного пожара в Усть-Баргузинском лесничестве. Возгорание на площади 0,04 га случилось из-за перехлеста линий электропередачи.
«Хозяйствующим субъектом, на балансе которого находился указанный объект, не обеспечено выполнение требований пожарной безопасности в лесах, что повлекло возникновение пожара», - отметили в надзорном ведомстве.
Лесной пожар тушило специализированное учреждение в рамках выполнения государственного задания.
По решению суда взыскали более 45 тыс. рублей, затраченных на ликвидацию возгорания.