Боец СВО из Бурятии снялся в ток-шоу «Малахов»

Участник СВО, молодой фермер Михаил Жаркой из Кяхтинского района Бурятии побывал на съёмках ТВ-программы «Малахов» (16+) на «Россия 1».

«Это не просто поездка на телевидение – это возможность рассказать всей стране о человеке, который своим трудом на земле и службой Родине заслужил уважение земляков», - прокомментировали в райадминистрации.

«Малахов» – российское ток-шоу, посвященное актуальным событиям и историям, которые обсуждает вся страна.

Возрастное ограничение 16+