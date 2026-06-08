Общество 08.06.2026 в 12:14

Боец СВО из Бурятии снялся в ток-шоу «Малахов»

Участие в программе принял Михаил Жаркой
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Текст: Карина Перова
Боец СВО из Бурятии снялся в ток-шоу «Малахов»
Фото: администрация Кяхтинского района

Участник СВО, молодой фермер Михаил Жаркой из Кяхтинского района Бурятии побывал на съёмках ТВ-программы «Малахов» (16+) на «Россия 1».

«Это не просто поездка на телевидение – это возможность рассказать всей стране о человеке, который своим трудом на земле и службой Родине заслужил уважение земляков», - прокомментировали в райадминистрации.

«Малахов» – российское ток-шоу, посвященное актуальным событиям и историям, которые обсуждает вся страна.

Возрастное ограничение 16+

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