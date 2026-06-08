Общество 08.06.2026 в 12:05

В Бурятии увеличивается количество ДТП с пьяными водителями

По их вине за год погибло 140 человек
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии увеличивается количество ДТП с пьяными водителями

В Бурятии ежегодно ремонтируется порядка 100 км региональной и местной дорожной сети, однако, ситуация с аварийностью остаётся тревожной. По итогам 2025 года 140 человек погибли в ДТП, а 63 человека из них – по вине нетрезвых водителей.

По сравнению с 2024 годом количество погибших по вине пьяных водителей увеличилось на 16%. Трагедия продолжается: только за четыре месяца 2026 года из-за нетрезвых водителей погибли уже 12 человек.

В отношении нарушителей предусматривается большие штрафы и уголовная ответственность.

- За управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования штраф составляет 45 тысяч рублей, а
за повторное вождение в нетрезвом виде введена уголовная ответственность. Максимальный срок лишения свободы составляет 3 года.
Помимо лишения прав, автомобиль нарушителя может быть конфискован в доход государства. По данным УГИБДД, только за прошлый год у пьяных водителей в Бурятии арестовали 344 транспортных средства, из них 200 - в доход государства, - сообщили в минстрансе республики.

Для борьбы с такими нарушителями с октября 2025 года в Бурятии введен механизм поощрения граждан, сообщающих о нетрезвых водителях. Сегодня сумма вознаграждения составляет 10 тысяч рублей.

Схема получения вознаграждения проста:

1. Установите факт управления автомобилем в состоянии опьянения.
2. Передайте информацию в полицию (время, место, марка, цвет машины, госномер).
3. В течение 3 месяцев обратитесь в минтранс с паспортом для подачи заявления (ул. Революции 1905 года, 11а, каб. 205), тел. 8(3012) 44-31-08). Вознаграждение выплачивается в течение 20 дней.

Фото: 

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пьяные водители

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