Спорт 08.06.2026 в 12:27

Бурятские борцы взяли две медали на престижном турнире в Монголии

Там состоялся Ulaanbaatar Open-2026
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Текст: Карина Перова
Бурятские борцы взяли две медали на престижном турнире в Монголии
Фото: Центр спортивной подготовки Бурятии

В Монголии с 4 по 7 июня проходил международный рейтинговый турнир Ulaanbaatar Open-2026. Это один из четырех крупнейших состязаний мирового календаря борьбы.

На ковер вышли сильнейшие атлеты из более чем десяти стран, включая олимпийских и мировых чемпионов. Отличились и представители Бурятии. В условиях высокой конкуренции спортсмены завоевали медали в весовой категории до 74 кг.

Тамир Ешинимаев стал серебряным призером. В напряженном финале он уступил индийскому борцу Сагару Джаглану со счетом 2:3.

Тумэн Бодиев завоевал «бронзу». В поединке за третье место он одержал уверенную победу над Сангхо Ханом (3:1).

Напомним, генеральным партнером Федерации спортивной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.

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