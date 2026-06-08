Туристам в Крыму обеспечат возможность заправиться для выезда с полуострова

Власти Крыма приняли меры для решения проблемы с нехваткой топлива, которая возникла на полуострове в конце мая. Для туристов будут определены специальные АЗС, где они по талонам смогут приобрести бензин и заправить автомобили для выезда за пределы региона. Об этом сообщает «АТОР».Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, такие автозаправочные комплексы будут организованы в различных частях полуострова — на юге, западном побережье и в центральной части Крыма. Это позволит отдыхающим без проблем покинуть регион даже в условиях действующих ограничений на продажу топлива.Напомним, что с 31 мая в Крыму из-за нарушений в логистике доставки топлива в связи с атаками беспилотников были введены временные ограничения на реализацию бензина АИ-92 и АИ-95. Однако власти подчеркивают, что туристы смогут получить необходимое количество топлива для возвращения домой.Для гостей полуострова также работает горячая линия министерства курортов и туризма Крыма, где можно получить консультации по вопросам выезда и обеспечения топливом.Таким образом, власти рассчитывают снять основные опасения отдыхающих и обеспечить беспрепятственный выезд туристов с территории Крыма.Между тем в социальных сетях появилось информация, что помимо нехватки топлива на полуострове возникли определённые логистические проблемы с доставкой некоторых видов продуктов питания. В связи с этим в соцсетях появились посты об ажиотажном спросе на крупу, сахар, гречку и другие продукты. И все чаще ставится вопрос снижении ассортимента и дороговизне поставок на полуостров свежих овощей и фруктов, которые в основном завозятся из Краснодарского края.На таком неблагоприятном новостном фоне отдых для туристов из Бурятии в Крыму может быть не столь привлекателен. Представители туристического сектора республики советуют туристам из Бурятии больше ориентироваться на отдых на других курортах, выбирая такие спокойные регионы, как Бурятия, Алтай и Приморье. Где проблем с доставкой топлива и продуктов питания не ожидается.Фото: «Номер один»