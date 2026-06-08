Общество 08.06.2026 в 12:56

В Улан-Удэ скользкую из-за масла дорогу засыпят песком

Комбинат по благоустройству приступил к устранению последствий разлива
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ скользкую из-за масла дорогу засыпят песком
Фото: Весь Улан-Удэ

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков прокомментировал ситуацию с разливом подсолнечного масла на улице Шумяцкого. Напомним, фура пыталась избежать ДТП, однако в результате была повреждена цистерна около 25 тонн. Масло хлынуло на проезжую часть.

Из-за разлива движение транспорта в этом районе затруднено. Экстренные и дорожные службы уже убрали грузовой автомобиль с проезжей части.

Комбинат по благоустройству приступил к устранению последствий. По словам мэра, дорога от улицы Жердева до улицы Шумяцкого будет полностью засыпана песком. Дополнительно подрядчик выставит знаки для ограничения скорости.

«После засыпки будет произведена расчистка дорожного полотна. Прошу водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать возможные затруднения при движении в этом районе», - сказал Игорь Шутенков.

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