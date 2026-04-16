БГУ в третий раз принял этап престижного конкурса «Китайский язык – это мост»

В Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова 14 апреля состоялся региональный отборочный тур 15-го всероссийского этапа 25-го всемирного конкурса по китайскому языку для студентов «Китайский язык – это мост».

Бурятский госуниверситет принимает этот престижный конкурс, который по праву называют «Олимпиадой китайского языка», в третий раз. В этом году участвовало 11 студентов вузов, находящихся в пределах Иркутского консульского округа. В Улан-Удэ прибыли представители Забайкальского госуниверситета, Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) и Иркутского госуниверситета. И, конечно же, участвовали ребята из БГУ.

Почетным гостем мероприятия стала генеральный консул КНР в Иркутске госпожа Лю Юй. Она приступила к этим обязанностям в январе 2026 года и впервые посетила Бурятию с официальным визитом. Генконсул выступила на торжественном открытии отборочного тура конкурса и вручила памятный подарок Институту Конфуция БГУ.

«Язык – это лучший ключ для понимания страны. Китайский язык является кристаллизацией богатой и глубокой истории и культуры. Его знание дает возможность прикоснуться к развитию КНР. А идти в ногу с Китаем – значит идти в ногу с возможностями. Сегодня Китай и Россия – это добрые соседи, хорошие друзья и надежные партнеры», - сказала г-жа Лю Юй.

В июле 2007 года в Бурятском госуниверситете при поддержке партнера, Чанчуньского политехнического университета, создали Институт Конфуция. За 19 лет там прошли обучение более 1500 человек. Здесь имеется библиотека, насчитывающая 15 тысяч изданий, практикуется уникальная методика «российский + китайский преподаватель» и ежегодные бесплатные стажировки (поездка за границу гарантированно включена в учебный план). Также китаистов и востоковедов готовят в Восточном институте. Студенты могут претендовать на гранты и получать стипендию от китайского правительства на весь период пребывания за рубежом.

«Влияние России и Китая в мире с каждым годом растет. Конечно же, нужно больше знать о своих соседях. Этому способствует хорошее владение языками. Сегодня в БГУ обучается 107 представителей из Китая, которые изучают разные направления, в том числе и русский язык. И мы поддерживаем наших студентов, которые, соответственно, изучают китайский язык, а их почти 600 человек. Они проходят стажировку в КНР и в наших вузах-партнерах», - отметил ректор Бурятского госуниверситета Алдар Дамдинов.

«Один мир – одна семья» – так звучала тема конкурса. Отборочный тур проходил в четыре этапа: подготовленное монологическое высказывание, высказывание-экспромт, лингвострановедческая викторина и творческое выступление с китайской спецификой. Все участники продемонстрировали не только отличное владение языком Поднебесной, но и яркие ораторские способности, а также оригинальный и творческий подход к выполнению заданий. Ребят оценивали члены жюри в лице председателя, профессора Чанчуньского политехнического университета, заместителя директора Института Конфуция БГУ госпожи Ян Ли, доцента, к.ф.н., завкафедрой китайской языка ЗабГУ Елены Юйшиной, к.и.н., доцента ВСГУТУ Елены Баяртуевой, д.ф.н., профессора кафедры культурологии и искусствоведения ВСГИК Александра Чебунина и преподавателя китайского языка ВСГУТУ.

В итоге победа снова за БГУ! Первое место завоевала студентка Восточного института Елизавета Белых. Девушка готовилась к испытаниям почти два месяца. Теперь она представит Иркутский консульский округ на всероссийском этапе. Всего в стране семь таких округов.

«То, что было показано на этой сцене – это результат огромного труда со стороны студентов и преподавателей. Я хочу, чтобы сегодняшний день был не только соревнованием, но и общим праздником», - сказала директор Института Конфуция Лидия Ветлужская.

Напомним, в прошлом году БГУ и Бурятию в целом на всероссийском этапе в Волгограде достойно представила победительница регионального отбора, студентка Восточного института Арина Ерзикова. Девушка завоевала второе место и приз зрительских симпатий. Этот успех позволил ей продвинуться дальше и биться среди сильнейших в мире – Арина выступила на заключительном этапе в Китае.

За последние десять лет около 20% выпускников Восточного института либо остаются работать за рубежом, либо продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре стран изучаемого языка. Основные сферы трудоустройства – международная торговля, логистика, деловой перевод и туристическая индустрия. К моменту получения диплома студенты БГУ имеют реальные предложения из Азии.

Международный конкурс для студентов «Китайский язык – это мост» проводится по инициативе министерства образования КНР. За свою 25-летнюю историю масштабный проект привлек к участию в зарубежных отборочных этапах более 1,8 млн молодых людей из более чем 160 стран и регионов, собрал сотни миллионов зрителей по всему земному шару.

Организаторы регионального отборочного тура конкурса «Китайский язык – это мост»: Центр международных языковых обменов и сотрудничества при министерстве образования КНР, Генеральное консульство КНР в Иркутске, Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова и научно-образовательный центр «Институт Конфуция БГУ».