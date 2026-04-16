16.04.2026

Улан-Удэ – «город двух»

Какой горожане видят столицу Бурятии?
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Улан-Удэ – «город двух»
Фото: архив «Номер один»
Эксперты завершили опрос горожан – первый этап исследования для разработки бренда столицы Бурятии. Анализ мнений жителей лег в основу модели идентичности Улан-Удэ, которая состоит из восьми смысловых блоков, отражающих восприятие улан-удэнцами уникальности нашего города. Один из которых – «город двух». 

– Что это такое? Нам привели много примеров, когда можно город позиционировать через две части чего-то или через двойственность. Понятно: два слова в названии города, что достаточно редко встречается. Две «У». Две реки. Трансиб делит город на две части. Одновременно здесь и Сибирь, и Дальний Восток. Или если мы говорим про что-то сакральное или эзотерическое: есть душа и тело, есть Инь и Ян, – объяснил на пресс-конференции руководитель разработки бренда Василий Дубейковский. 

Более 5 тысяч человек прошли онлайн-опросы и интервью, на основании которых будет разрабатываться бренд города. Среди более чем 500 прилагательных, которыми жители описывают Улан-Удэ, ожидаемо, лидировало: «солнечный». Специалисты отмечают, что в пяти других городах, где велись исследования – Ангарске, Павловском посаде, Сарове, Нижневартовске, Когалыме – оно не входило даже топ-10 прилагательных, которыми жители чаще всего характеризовали свой город. 

– На основе этих исследований коллеги-эксперты будут пробовать составлять образ, символ города. И это опять будет не только авторская работа, это будет предложение, которое мы будем обсуждать с жителями нашего города. Постараемся найти максимально подходящий для всех горожан вариант, который большинство примет положительно. В то же время соблюсти момент, чтобы это было интересно и позиционировало город, выделяло его среди других городов, – заявил заместитель мэра – руководитель аппарата администрации Улан-Удэ Николай Намсараев. 

В мае разработчики презентуют варианты идеи бренда города: несколько слоганов, которые представят на суд жителей Улан-Удэ. Мнение о них горожане смогут выразить на фокус-группах и онлайн-опросах. 

К юбилею Улан-Удэ, в июне, планируется выбрать один из них на основе мнений улан-удэнцев. До конца года будет разработан визуальный стиль и детальный план внедрения и продвижения бренда.


Теги
улан-удэ бренд

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru