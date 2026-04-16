Улан-Удэ – «город двух»

К юбилею Улан-Удэ, в июне, планируется выбрать один из них на основе мнений улан-удэнцев. До конца года будет разработан визуальный стиль и детальный план внедрения и продвижения бренда.









Эксперты завершили опрос горожан – первый этап исследования для разработки бренда столицы Бурятии. Анализ мнений жителей лег в основу модели идентичности Улан-Удэ, которая состоит из восьми смысловых блоков, отражающих восприятие улан-удэнцами уникальности нашего города. Один из которых – «город двух».– Что это такое? Нам привели много примеров, когда можно город позиционировать через две части чего-то или через двойственность. Понятно: два слова в названии города, что достаточно редко встречается. Две «У». Две реки. Трансиб делит город на две части. Одновременно здесь и Сибирь, и Дальний Восток. Или если мы говорим про что-то сакральное или эзотерическое: есть душа и тело, есть Инь и Ян, – объяснил на пресс-конференции руководитель разработки бренда Василий Дубейковский.Более 5 тысяч человек прошли онлайн-опросы и интервью, на основании которых будет разрабатываться бренд города. Среди более чем 500 прилагательных, которыми жители описывают Улан-Удэ, ожидаемо, лидировало: «солнечный». Специалисты отмечают, что в пяти других городах, где велись исследования – Ангарске, Павловском посаде, Сарове, Нижневартовске, Когалыме – оно не входило даже топ-10 прилагательных, которыми жители чаще всего характеризовали свой город.– На основе этих исследований коллеги-эксперты будут пробовать составлять образ, символ города. И это опять будет не только авторская работа, это будет предложение, которое мы будем обсуждать с жителями нашего города. Постараемся найти максимально подходящий для всех горожан вариант, который большинство примет положительно. В то же время соблюсти момент, чтобы это было интересно и позиционировало город, выделяло его среди других городов, – заявил заместитель мэра – руководитель аппарата администрации Улан-Удэ Николай Намсараев.В мае разработчики презентуют варианты идеи бренда города: несколько слоганов, которые представят на суд жителей Улан-Удэ. Мнение о них горожане смогут выразить на фокус-группах и онлайн-опросах.