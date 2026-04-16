В Улан-Удэ водитель фуры пытался выгрузить мусор в овраг

В Улан-Удэ 13 апреля инспекторы Бурприроднадзора во время рейда заметили подозрительный грузовик, наполненный отходами, который направлялся в сторону микрорайона Таежный.

Фура остановилась возле оврага по улице Солбона Ангабаева – именно там нарушитель решил «избавиться» от мусора. Его поймали прямо в момент сброса.

Специалисты установили личность водителя и обязали вывезти сброшенные отходы на полигон. Также за нарушение ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ мужчине грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей.

«В итоге экономия на официальном вывозе мусора обернулась огромными убытками. Если вы стали свидетелем незаконного вывоза или сброса мусора, сообщайте по телефону: 44‑44‑97», - прокомментировали в надзорном ведомстве.

