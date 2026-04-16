Общество 16.04.2026 в 11:39

Депутаты горсовета Улан-Удэ закупили технику для бойцов СВО

«Мавик» и генератор отправятся на передовую
Текст: Андрей Константинов
С первых дней специальной военной операции депутаты Улан-Удэнского горсовета сформировали специальный фонд, в который ежемесячно вносят личные средства. Для депутатов помогать землякам, находящимся на передовой, — это не просто долг, а настоящая жизненная позиция.

В этот раз они закупили для 37-й бригады квадрокоптер Mavic, дизельный генератор и медикаменты. Посылку передал депутат Анатолий Мухамедчин.


- С самого начала СВО, все мы стараемся помогать по мере своих сил и возможностей. К нам обращаются жители наших округов, воинские подразделения и мы стараемся оперативно купить и передать, - рассказал депутат.

Представители 37-й бригады поблагодарили депутатов горсовета за оказанную помощь.


Отметим, ранее депутаты уже передали бойцам автомобиль, мотоциклы, несколько дронов, генераторы и многое другое.

Фото: горсовет Улан-Удэ
