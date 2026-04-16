Экономика и бизнес 16.04.2026

Монгольский коксующийся уголь понравился индийцам

Энергетическое топливо пойдет на выплавку стали в Индии
Текст: Иван Иванов
Монгольский коксующийся уголь понравился индийцам
Монголия приступит к поставкам коксующегося угля в Индию, сообщает информационный портал «Монцамэ».

В ходе недавней встречи генеральный директор Объединения «Эрдэнэс Монгол» Б. Даваадалай с делегацией Индии, возглавляемой Чрезвычайным и Полномочным послом Атулом Малхари Гоцурва, обсуждались вопросы реализации совместных проектов. В частности, стороны договорились о планах по строительству нефтеперерабатывающего завода, а также о проведении опытных поставок угля в Индию.

Особое внимание уделяется созданию совместной рабочей группы с индийской металлургической компанией SAIL для решения транспортно-логистических задач и налаживания закупок коксующегося угля у компании «Эрдэнэс Тавантолгой».

Индия – второй в мире производитель стали, ежегодно потребляющий около 17 миллионов тонн коксующегося угля, более 85 % которого поставляют США, Австралия и Индонезия.

Телефоны жителей Улан-Удэ испарились вслед за рюмкой
16.04.2026 в 13:21
Студент из Бурятии получил 50 тысяч рублей за тигра
16.04.2026 в 13:07
В Улан-Удэ снова ожидается снег и сильный ветер
16.04.2026 в 12:48
В Улан-Удэ заметили огромную стаю бакланов
16.04.2026 в 12:46
На площади Советов в Улан-Удэ проходит масштабная головомойка
16.04.2026 в 12:29
В Бурятии с экс-главы поселения взыскали 155 тысяч рублей ущерба
16.04.2026 в 12:28
68-летнего убийцу в Бурятии осудили на 11 лет
16.04.2026 в 12:12
Крупное месторождение нефти и газа нашли в Забайкалье
16.04.2026 в 12:08
В Бурятии одинокие пенсионерки могут вызвать «Дедушку на час»
16.04.2026 в 12:02
Монгольский коксующийся уголь понравился индийцам
16.04.2026 в 11:50
Крупное месторождение нефти и газа нашли в Забайкалье
Его разработка позволит региону газифицировать ЖКХ
16.04.2026 в 12:08
В Бурятии кафе и рестораны освободили от НДС
Госдума приняла в третьем чтении поправки освобождающие общепит от повышенного налога
15.04.2026 в 13:30
На банкротстве «Бурятпроектреставрации» разгорелся первый скандал
Временный управляющий заявила, что не может получить документы фирмы
15.04.2026 в 11:40
КРДВ и Ozon на форуме в Улан-Удэ проведут финал отбора креативных проектов для вывода на федеральный маркетплейс
Для участия в конкурсном отборе необходимо подать заявку до 10 мая
15.04.2026 в 09:44
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
