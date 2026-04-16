Монгольский коксующийся уголь понравился индийцам

Монголия приступит к поставкам коксующегося угля в Индию, сообщает информационный портал «Монцамэ».

В ходе недавней встречи генеральный директор Объединения «Эрдэнэс Монгол» Б. Даваадалай с делегацией Индии, возглавляемой Чрезвычайным и Полномочным послом Атулом Малхари Гоцурва, обсуждались вопросы реализации совместных проектов. В частности, стороны договорились о планах по строительству нефтеперерабатывающего завода, а также о проведении опытных поставок угля в Индию.

Особое внимание уделяется созданию совместной рабочей группы с индийской металлургической компанией SAIL для решения транспортно-логистических задач и налаживания закупок коксующегося угля у компании «Эрдэнэс Тавантолгой».

Индия – второй в мире производитель стали, ежегодно потребляющий около 17 миллионов тонн коксующегося угля, более 85 % которого поставляют США, Австралия и Индонезия.