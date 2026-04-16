Общество 16.04.2026 в 11:46

В районе Бурятии закрывается маршрутное сообщение сразу с 11 селами

Причина тому – низкий пассажиропоток, отсутствие водителей и высокие расходы
Текст: Карина Перова
В Селенгинском районе Бурятии с 20 апреля закрывается маршрутное сообщение сразу с 11 селами: Тохой, Нижний Убукун, Харгана, Средний Убукун, Жаргаланта, Дэдэ-Сутой, Зурган Дэбэ, Нур-Тухум, Темник, Селендума и Ехэ-Цаган.

Как заявили в райадминистрации, причина тому – низкий пассажиропоток, отсутствие водителей, высокие расходы на эксплуатацию и содержание автобусов и др.

«Расходы на выплату зарплаты, приобретение ГСМ, запасных частей, страхование транспорта и пассажиров в 2 раза превышают доходы от продажи билетов. Были предприняты различные меры по оптимизации и выхода из текущего убыточного финансового состояния, но, к сожалению, они не принесли положительных результатов», - прокомментировали местные власти.

При этом сохранены пассажирские перевозки в село Гусиное Озеро (ежедневно по 3 рейса), в поселок Новоселенгинск (ежедневно по 3 рейса), в село Ташир (2 раза в неделю – вторник/пятница по 2 рейса), в поселок Бараты (2 раза в неделю – понедельник/четверг по 2 рейса) и по Гусиноозерску (в будние дни с 7.00 до 20.00, в выходные дни с 7.30 до 19.30).

