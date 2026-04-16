Герб Улан-Удэ не совпал с опросом горожан

На втором месте «красивый» (36%), затем «родной/любимый» (14%) и «уютный» (12%). В десятке наиболее упоминаемых характеристик – «гостеприимный/добрый», «маленький», «грязный» и т. д. На десятом месте «многонациональный» с 4% голосов.





Завершился первый этап работы по разработке бренда столицы Бурятии. По его итогам стали известны, в частности, результаты опроса о том, как город характеризуют сами улан-удэнцы. Их – наряду с иными результатами - обнародовал на пресс-конференции Василий Дубейковский, руководитель разработки бренда и компании «CityBranding».Опрос прошли более пяти тысяч улан-удэнцев. «Какой он, Улан-Удэ?» был один из вопросов.Самой популярной характеристикой была «солнечный» (37%). По словам Василия Дубейковского, Улан-Удэ – единственный город России, где прилагательным «номер один» стало именно это.Характеристики «предприимчивый» или «зарабатывающий» (в крайнем случае, хотя бы «активный») в топ-10 почему-то нет.Между тем, именно символы, связанные с предприимчивостью, состоятельностью являются центральными элементами в официальной символике столицы Бурятии.К примеру, герб города.«В золотом поле накрест зеленый опрокинутый отворенный влево рог изобилия с исходящими из него зелеными листьями и червлеными (красными) плодами, поверх которого черный Меркуриев жезл», - так описывается центральная часть герба на официальном сайте города.Жезл символизирует в геральдике торговлю, изобилие, остроту ума, красноречие и усердие в труде. Упомянутый рог – это символ изобилия, процветания, достатка и благополучия.Также сайт города отмечает: «Гербом города Улан-Удэ является исторический герб города Верхнеудинск (переименован в Улан-Удэ в 1934 г.), высочайше утвержденный 26 октября 1790 года, оригинальное описание которого гласит: «В золотом поле Меркуриев жезл и рог изобилия в знак, что в том городе происходит знатный торг и условия о торге».Про флаг Улан-Удэ можно сказать то же самое – центральные символы одинаковые.Однако, судя по всему, уходящие в прошлые века «бизнесменские» символы, которые являются частью официальной символики современного Улан-Удэ, начинают устаревать.Опрос, проведенный в ходе разработки бренда города, это подтверждает – Улан-Удэ теперь не характеризуют, как предприимчивый город.«То, что экономика городская несильно представлена в результатах опроса, который строился на открытых ответах и люди говорили то, что говорят, с одной стороны, свидетельствует о том, что экономика не является чем-то, что считается «фишкой», сильной стороной города. Но, с другой стороны, это говорит о том, что есть что-то другое в виде культурной составляющей. Да, слов, что город предприимчивый, бизнесовый или что он какой-то суперразвивающийся с точки зрения экономики, этого в опросах нет. Но, честно говоря, прямо сейчас этого нет и, наверное, в каких-то статистических, экономических выкладках. Это как раз большая зона роста для города в целом. Это третий по величине город Дальнего Востока и, в общем, должен больше расти с точки зрения экономики, новых предприятий и т. д.», - отметил Василий Дубейковский.