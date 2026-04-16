Крупное месторождение нефти и газа нашли в Забайкалье

Месторождения нефти и газа выявили на территории Ононской впадины в Забайкалье. Прогнозные запасы нефти составляют 78 миллионов тонн, а газа – 7,9 миллиарда куб. м. Об этом сообщается на портале «Чита.ру» со ссылкой на Институт нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН.

Ранее регион почти не рассматривался как перспективная нефтегазоносная территория, однако применение современных методов помогло выявить признаки присутствия углеводородов. О том, что в Ононской впадине начнется разведка, сообщалось в 2015 году. На сайте «Энергетики и промышленности России» отмечали, что, если окажется, что запасов достаточно, то базовым рынком сбыта должен стать внутренний рынок края.

Предполагалось, что открытие собственных месторождений в Забайкалье не противоречит плану газификации региона с помощью трубопроводного газа. Сами работы начались в 2020 году. Исследование провели сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, Забайкальского государственного университета и Научно-производственного предприятия геофизической аппаратуры «Луч».

Сейчас ученые оценили масштаб месторождения как среднее — по природному газу и крупное — по нефти: «Высокий углеводородный потенциал Ононской впадины, по данным электромагнитных зондирований и газовой хроматографии, подтвердился геолого-структурными и геодинамическими данными».

Разработка месторождения позволит региону получить дополнительные доходы и газифицировать Забайкалье.