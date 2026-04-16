Общество 16.04.2026 в 12:12

68-летнего убийцу в Бурятии осудили на 11 лет

Многолетний срок он будет коротать в колонии строгого режима
Текст: Елена Кокорина
В Заиграевском районе Бурятии 68-летний пенсионер был признан виновным в убийстве знакомого односельчанина и осужден на 11,5 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима. Следствием и судом установлено, что 16 ноября 2024 года вечером в поселке Челутай-24 км местный житель позвал к себе в гости двух знакомых односельчан и вместе с ними стал распивать спиртные напитки.

- Позднее после застолья гости собрались уходить, но в сенях задержались у находившегося там велотренажера. В этот момент хозяин внезапно выбежал вслед за ними и нанес удар ножом в шею одному из мужчин. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Второй мужчина выбежал на улицу и вызвал скорую помощь, - рассказали в Следственном комитете республики.

Собранные следствием по уголовному делу и представленные в судебных заседаниях доказательства у коллегии присяжных заседателей не оставили сомнений. На основании их единодушного вердикта приговором суда мужчине назначено 11 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также судом удовлетворены иски потерпевших о взыскании с осужденного компенсации морального вреда на сумму 2,1 млн рублей.

Фото: нейросеть

Все новости

Телефоны жителей Улан-Удэ испарились вслед за рюмкой
16.04.2026 в 13:21
Студент из Бурятии получил 50 тысяч рублей за тигра
16.04.2026 в 13:07
В Улан-Удэ снова ожидается снег и сильный ветер
16.04.2026 в 12:48
В Улан-Удэ заметили огромную стаю бакланов
16.04.2026 в 12:46
На площади Советов в Улан-Удэ проходит масштабная головомойка
16.04.2026 в 12:29
В Бурятии с экс-главы поселения взыскали 155 тысяч рублей ущерба
16.04.2026 в 12:28
68-летнего убийцу в Бурятии осудили на 11 лет
16.04.2026 в 12:12
Крупное месторождение нефти и газа нашли в Забайкалье
16.04.2026 в 12:08
В Бурятии одинокие пенсионерки могут вызвать «Дедушку на час»
16.04.2026 в 12:02
Монгольский коксующийся уголь понравился индийцам
16.04.2026 в 11:50
Читайте также
Телефоны жителей Улан-Удэ испарились вслед за рюмкой
Алко-детективными историями поделились в полиции города
16.04.2026 в 13:21
Студент из Бурятии получил 50 тысяч рублей за тигра
Молодой человек создал новый талисман для ВСГУТУ
16.04.2026 в 13:07
В Улан-Удэ снова ожидается снег и сильный ветер
Холоднее станет на 8 и более градусов
16.04.2026 в 12:48
В Улан-Удэ заметили огромную стаю бакланов
Птицы наводнили Селенгу
16.04.2026 в 12:46
