68-летнего убийцу в Бурятии осудили на 11 лет

В Заиграевском районе Бурятии 68-летний пенсионер был признан виновным в убийстве знакомого односельчанина и осужден на 11,5 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима. Следствием и судом установлено, что 16 ноября 2024 года вечером в поселке Челутай-24 км местный житель позвал к себе в гости двух знакомых односельчан и вместе с ними стал распивать спиртные напитки.

- Позднее после застолья гости собрались уходить, но в сенях задержались у находившегося там велотренажера. В этот момент хозяин внезапно выбежал вслед за ними и нанес удар ножом в шею одному из мужчин. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Второй мужчина выбежал на улицу и вызвал скорую помощь, - рассказали в Следственном комитете республики.

Собранные следствием по уголовному делу и представленные в судебных заседаниях доказательства у коллегии присяжных заседателей не оставили сомнений. На основании их единодушного вердикта приговором суда мужчине назначено 11 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также судом удовлетворены иски потерпевших о взыскании с осужденного компенсации морального вреда на сумму 2,1 млн рублей.

