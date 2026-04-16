В Бурятии одинокие пенсионерки могут вызвать «Дедушку на час»

Проект из Бурятии «Дедушка на час» победил в VI всероссийском отборе лучших практик активного долголетия в номинации «Практики для мужчин 60+», обойдя 13 финалистов со всей страны.

Как сообщили в минсоцзащиты республики, суть инициативы заключается в том, что мужчины 60+ объединяются в мобильные бригады и помогают пожилым людям с бытовым ремонтом, заменой сантехники, мелким ремонтом мебели и другими хозяйственными делами. За год благотворители помогли более 120 одиноким женщинам.

Эта работа ведется в Еравнинском, Закаменском и Тарбагатайском районах. В Еравнинском районе даже создали «Банк инструментов» на сумму около 200 тыс. руб.

Победителя – руководителя Байкальского регионального общественного благотворительного фонда местного сообщества Анатолия Грудинина – отметили дипломом. Проект рекомендован к тиражированию по всей России. Идею высоко оценили заместитель председателя правительства РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Наша цель – чтобы одинокие пожилые люди почувствовали заботу о себе, поняли, что кому-то нужны. Тогда снизится их социальная изоляция и одиночество», - подчеркнул Анатолий Грудинин.