Зурхай на пятницу, 17 апреля

Благой день Будды ШакьямуниБлагоприятно: для родившихся в годы Овцы, Курицы, Обезьяны, Лошади и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения овец, торговать, ставить закваску (для тарака, айрака и т. д.), для правомерных и «тяжелых дел».Неблагоприятно: для родившихся в годы Тигра и Зайца; для собраний и важных встреч, для строительства дома, совершения свадебного обряда по приводу невестки в дом, для празднеств.Стрижка волос: к ссорам, тяжбам.Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока, в другие же направления ничего плохого.