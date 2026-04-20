Общество 20.04.2026 в 06:02
Зурхай на понедельник, 20 апреля
3-й лунный день
Текст: Алена Викулина
День Модон хохимо
Неблагоприятно: для вступления на должность, восхождения на трон, давать учение, устраиваться на новую работу, проводить военные действия; полагаться на подчиненных, становиться друзьями (составлять договор), рыть колодец; совершать первые важные дела в жизни младенца, праздновать день рождения и выносить ребенка из дома.
Стрижка волос: к богатству.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону юга, в остальные направления – благоприятно.
Фото: Номер один
Неблагоприятно: для вступления на должность, восхождения на трон, давать учение, устраиваться на новую работу, проводить военные действия; полагаться на подчиненных, становиться друзьями (составлять договор), рыть колодец; совершать первые важные дела в жизни младенца, праздновать день рождения и выносить ребенка из дома.
Стрижка волос: к богатству.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону юга, в остальные направления – благоприятно.
Фото: Номер один
