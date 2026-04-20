Аварией на Тобольской в Улан-Удэ заинтересовалась прокуратура

Коммунальной аварией на улице Тобольская в Улан-Удэ заинтересовалась прокуратура Октябрьского района. По данному факту организована проверка.

Как стало известно, прорыв трубопровода ХВС произошел в 7:55 на ул. Тобольская, 57 «г», вода хлынула на проезжую часть.

Причины прорыва устанавливаются. На месте работает бригада МУП «Водоканал». Ход и завершение ремонтных работ находятся на контроле прокуратуры района.

«Надзорным органом будет дана оценка действиям ресурсоснабжающей организации и органов местного самоуправления», - говорится в сообщении.

Напомним, на улицах Тобольская и Жердева из-за этого отключили холодную воду, ее не будет до 21:00. Позднее на предприятии сообщили, что зона отключения расширилась. К ранее опубликованным адресам дополнительно попали следующие дома на улице Краснофлотской: 2а,2б,8,8а,10,12,12а,32.

Организован подвоз питьевой воды. Машина находится между домами 59 и 65 по ул. Тобольская.