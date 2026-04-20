В детсаду Улан-Удэ фиктивному работнику заплатили более 1,7 млн рублей

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор трем фигурантам дела о фиктивном трудоустройстве в детском саду. Ущерб от их мошеннических действий составил свыше 1,7 млн рублей.

С ноября 2022-го по июнь 2025 года заведующая детсадом, вступив в сговор со своим заместителем, трудоустроила в качестве разнорабочего супруга последней. При этом мужчина фактически не исполнял свои трудовые обязанности, однако получил зарплату и стимулирующие выплаты на общую сумму более 1,7 млн рублей.

Виновные в рамках предварительного расследования полностью возместили причиненный преступлением ущерб. Сегодня аферистам огласили приговор.

«Лицам, ранее замещавшим должности заведующей и её заместителя, назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет до 3 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, штрафом в размере 150 тыс. руб.», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Также им запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно – распорядительных и административно – хозяйственных полномочий, сроком на 2 года.

А мужчине назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, со штрафом 150 тыс. рублей.