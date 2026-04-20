В Иркутской области сократилось производство яиц

В первом квартале 2026 года в Иркутской области зафиксировано снижение объемов производства куриных яиц на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по март в регионе было произведено 212,3 миллиона штук, следует из данных Иркутскстата.На фоне сокращения производства продолжается рост цен. В апреле 2026 года в целом по стране яйца подорожали еще на 0,7–1% по сравнению с концом марта. С начала года увеличение цен уже превысило 10–14%. Основными причинами остаются высокий спрос, рост издержек производителей и вспышки заболеваний птицы.В Бурятии рост цен также заметен: в Улан-Удэ стоимость десятка яиц в апреле достигла 150–175 рублей. При этом значительная часть продукции, произведенной в Иркутской области, традиционно поставляется в Бурятию, что делает республику зависимым от объемов производства у наших соседей и усиливает влияние сокращения выпуска на потребительские цены.Фото: Номер один