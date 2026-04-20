Общество 20.04.2026 в 11:50

За бурятскими строителям не хотят исправлять недоделки

В Чите провалился аукцион на достройку новой детской больницы
Текст: Иван Иванов
Аукцион на достройку краевой детской больницы в Чите не состоялся — на контракт, размещённый в конце марта, не подали ни одной заявки. Об этом сообщает ZAB.RU.

Потенциальных подрядчиков отпугнули масштаб проблем и высокая степень неопределённости: речь идёт о не просто о завершении работ, а о фактическом исправлении серьёзных строительных дефектов.

Стройку на улице Коханского начали в 2022 году с планами сдать объект уже в 2024-м. Однако сроки быстро начали сдвигаться: сначала на 2026-й, затем на 2028-й, а теперь и эти ориентиры выглядят формальными.

Контракт с прежним подрядчиком — улан-удэнской компанией «Дом 2000» — расторгли в ноябре 2025 года. Проверки показали использование некачественного бетона и другие нарушения. Несмотря на первоначальные заявления об отсутствии критических проблем, детальное обследование выявило трещины в конструкциях, повреждённые перекрытия, оголённую арматуру и разрушенные перегородки. Часть элементов признана аварийной.

Новому подрядчику предстояло провести полную диагностику здания, определить причины дефектов и предложить решения по усилению конструкций. Параллельно нужно было пересчитать смету и пройти повторную экспертизу. Но без заявок эти задачи остаются нерешёнными.

Ситуацию осложняют уголовные дела. Прокуратура расследует возможное мошенничество и превышение полномочий: по данным ведомства, контракт на 5,4 млрд рублей срывался с обеих сторон, а готовность объекта составляет около 30%. Отдельное дело связано с коррупцией в Службе единого заказчика — речь идёт о многомиллионных откатах и взятках среди должностных лиц.
Теперь региональным властям предстоит решить, что делать с проблемным долгостроем: искать новых подрядчиков или пересматривать сам проект. Пока же очевидно одно — сроки ввода больницы снова сдвигаются, и её открытие остаётся неопределённым.

Фото: Номер один

