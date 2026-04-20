20.04.2026 в 12:41
Боец СВО подарил флаг Бурятии юному патриоту-коллекционеру
Мальчик – житель приграничного района Курской области
Текст: Карина Перова
Участник СВО из Селенгинского района Сергей Васильев подарил флаг Бурятии девятилетнему Сереже из приграничного района Курской области.
Мальчик является настоящим патриотом и коллекционером.
«Он ежедневно выходит к дороге с флагом России, чтобы приветствовать проезжающие колонны техники, а военные дарят ему шевроны и флаги», - рассказал боец.
