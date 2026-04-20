Боец СВО подарил флаг Бурятии юному патриоту-коллекционеру

Участник СВО из Селенгинского района Сергей Васильев подарил флаг Бурятии девятилетнему Сереже из приграничного района Курской области.

Мальчик является настоящим патриотом и коллекционером.

«Он ежедневно выходит к дороге с флагом России, чтобы приветствовать проезжающие колонны техники, а военные дарят ему шевроны и флаги», - рассказал боец.