Аграриев Бурятии снабжают удобрением из свиного навоза

В Восточно-Сибирском свинокомплексе запустили реализацию удобрений с ферм предприятия для аграриев Бурятии. Подчеркивается, что удобрение готово к использованию и обладает высоким содержанием калия, фосфора и азота.

В прошлом году в тестовом режиме свинокомплекс реализовал 380 тонн удобрений.

«Мы провели культуртехническую мелиорацию своих залежных земель – вернули их в оборот как пашню. Сразу же, чтобы повысить плодородие, внесли удобрение, приобретенное у предприятия. В этом году планируем засеять 45 га зерновыми под корма», - рассказал владелец КФХ в Заиграевском районе Баир Найданов.

В минсельхозпроде Бурятии добавили, что использование местного сырья позволит хозяйствам снизить затраты на подготовку к посеву и повысить плодородие почв.