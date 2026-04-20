Общество 20.04.2026 в 12:58

Аграриев Бурятии снабжают удобрением из свиного навоза

На свинокомплексе заверили, что оно содержит калий, фосфор и азот
Текст: Карина Перова
Аграриев Бурятии снабжают удобрением из свиного навоза
Фото: архив «Номер один»

В Восточно-Сибирском свинокомплексе запустили реализацию удобрений с ферм предприятия для аграриев Бурятии. Подчеркивается, что удобрение готово к использованию и обладает высоким содержанием калия, фосфора и азота.

В прошлом году в тестовом режиме свинокомплекс реализовал 380 тонн удобрений.

«Мы провели культуртехническую мелиорацию своих залежных земель – вернули их в оборот как пашню. Сразу же, чтобы повысить плодородие, внесли удобрение, приобретенное у предприятия. В этом году планируем засеять 45 га зерновыми под корма», - рассказал владелец КФХ в Заиграевском районе Баир Найданов.

В минсельхозпроде Бурятии добавили, что использование местного сырья позволит хозяйствам снизить затраты на подготовку к посеву и повысить плодородие почв.

Все новости

Дворец детского творчества Улан-Удэ вошел в число лучших организаций России
20.04.2026 в 13:50
В Улан-Удэ за неделю поймали 11 нелегальных торговцев цветами
20.04.2026 в 13:38
С улиц Улан-Удэ вывезли 460 кубометров мусора
20.04.2026 в 13:29
На предприятии в Бурятии бригадир украл 600 литров дизеля
20.04.2026 в 13:13
Аграриев Бурятии снабжают удобрением из свиного навоза
20.04.2026 в 12:58
Боец СВО подарил флаг Бурятии юному патриоту-коллекционеру
20.04.2026 в 12:41
В детсаду Улан-Удэ фиктивному работнику заплатили более 1,7 млн рублей
20.04.2026 в 12:31
В Иркутской области сократилось производство яиц
20.04.2026 в 12:29
Аварией на Тобольской в Улан-Удэ заинтересовалась прокуратура
20.04.2026 в 12:10
За бурятскими строителям не хотят исправлять недоделки
20.04.2026 в 11:50
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ за неделю поймали 11 нелегальных торговцев цветами
Они активизировались в преддверии Родительского дня
20.04.2026 в 13:38
С улиц Улан-Удэ вывезли 460 кубометров мусора
Его сбор проходит в рамках городских субботников
20.04.2026 в 13:29
На предприятии в Бурятии бригадир украл 600 литров дизеля
Три бочки он спрятал в укромном месте
20.04.2026 в 13:13
Боец СВО подарил флаг Бурятии юному патриоту-коллекционеру
Мальчик – житель приграничного района Курской области
20.04.2026 в 12:41
