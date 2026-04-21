21.04.2026 в 09:51

С начала года в Бурятии зафиксировали уже 13 лесных пожаров

За информацию о поджигателях дают 10 тысяч рублей
Текст: Елена Кокорина
С начала пожароопасного сезона 2026 года обнаружено 13 лесных пожаров, на общей площади 161 га, один из которых обнаружен на землях населённых пунктов. Основная их часть в весенний период возникает по вине человека.

Пожары не всегда переходят в верховые и ущерб лесному фонду минимальный, но повредить лесную подстилку и сжечь кустарники огонь может. В этом году причины пожаров – непотушенный костёр, детские игры с огнём, невнимательность лесопользователя и, конечно, пал сухой травянистой растительности.

- Мы наблюдаем снижение весенних возгораний в связи с погодными условиями и большим количеством зимних осадков. Но тепло не за горами, поэтому я прошу жителей не пользоваться открытым огонём в лесном массиве и за его пределами – это грубое нарушение правил в период действия особого противопожарного режима. Группировки лесной охраны и авиалесоохраны Бурятии в полной боевой готовности, но возгорание легче предотвратить, чем тушить с привлечением тяжёлой техники и в труднодоступной местности, - отметил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

Этот вопрос обсудили на первом в этом году заседании оперативного штаба по охране лесов от пожаров. На совещании приняли участие все муниципалитеты республики и спецслужбы по борьбе с пожарами, которые готовы в случае необходимости оказать лесникам помощь в тушении возгораний, как предоставлением дополнительных сил, так и техники.

В РАЛХ напомнили, что за достоверную информацию о поджигателях полагается денежное вознаграждение. В размере 10 тысяч рублей. Обо всех нарушениях лесного законодательства необходимо сообщать на горячую линию – 20-44-44.

Фото: нейросеть

