Дмитрий Медведев: «Единая Россия» усиливает связь между муниципалитетами и федеральным центром

В наццентре «Россия» прошёл Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – Сила России», организованный Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Ключевым событием стало выступление председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, который напомнил, что прошедший год был объявлен Годом муниципального депутата. Главная цель — сделать так, чтобы голос людей с мест был услышан быстрее и громче.«Необходимо, чтобы запросы и инициативы от людей с мест быстрее доходили до регионального и федерального уровня. А муниципальные депутаты имели возможность задействовать возможности всей нашей партийной инфраструктуры», — подчеркнул Дмитрий Медведев.Для Бурятии, где муниципалитеты охватывают и крупные города, и отдалённые сёла, налаживание этой вертикали особенно важно. Оперативная передача запросов жителей позволяет быстрее решать вопросы разных уровней. «Единая Россия» продолжит выстраивать систему, в которой ни один сигнал с мест не останется без внимания.