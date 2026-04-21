Спорт 21.04.2026 в 10:17

Росгвардейцы Бурятии стали лучшими в биатлоне на Дальнем Востоке

Чемпионат по стрельбе прошел в Хабаровске
Текст: Елена Кокорина
Росгвардейцы Бурятии стали лучшими в биатлоне на Дальнем Востоке

Накануне в Хабаровске прошёл чемпионат Восточного округа Росгвардии по стрельбе и служебному биатлону. В соревнованиях участвовали более 150 спортсменов из разных частей и управлений округа.

Росгвардейцы соревновались в стрельбе из пистолета, автомата и снайперской винтовки, а также в беге со стрельбой.

В общем зачёте среди территориальных управлений лучшей стала команда из Бурятии. Бурятские спортсмены также заняли первое место в смешанной эстафете.

В личных соревнованиях росгвардейцы из Бурятии также завоевали много медалей и стали победителями и призёрами в разных видах стрельбы.

Всем победителям вручили кубки, медали и ценные подарки. По итогам чемпионата будет собрана команда, которая летом представит Восточный округ на большом чемпионате в Екатеринбурге.

Фото: Росгвардия

 

 

 

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
