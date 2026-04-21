Спасатели Бурятии получили лодки, на которых можно ездить по воде, льду и земле

В ГУ МЧС по Бурятии парк судов госинспекции по маломерным судам пополнился двумя современными аэролодками «Север 650К». Новую технику направят в Северо-Байкальский и Баргузинский районы.

«Это наиболее востребованные в спасательных операциях направления. Особенно это актуально на озере Байкал в осенне-зимний период, там ежегодно наблюдается массовое скопление людей. Именно в это время существуют риски, связанные с провалами людей и техники под лед», - отметил главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС по РБ Николай Зайцев.

Катера предназначены для патрулирования водоемов и спасения людей. На них можно передвигаться по воде, льду и даже по сухой поверхности. Лодки вмещают 8 человек, они оснащены мощными моторами, современным навигационным оборудованием, на бортах и в рубке установлены видеокамеры.