Общество 21.04.2026 в 10:44

Спасатели Бурятии получили лодки, на которых можно ездить по воде, льду и земле

Технику направят в Северо-Байкальский и Баргузинский районы
Текст: Карина Перова
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В ГУ МЧС по Бурятии парк судов госинспекции по маломерным судам пополнился двумя современными аэролодками «Север 650К». Новую технику направят в Северо-Байкальский и Баргузинский районы.

«Это наиболее востребованные в спасательных операциях направления. Особенно это актуально на озере Байкал в осенне-зимний период, там ежегодно наблюдается массовое скопление людей. Именно в это время существуют риски, связанные с провалами людей и техники под лед», - отметил главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС по РБ Николай Зайцев.

Катера предназначены для патрулирования водоемов и спасения людей. На них можно передвигаться по воде, льду и даже по сухой поверхности. Лодки вмещают 8 человек, они оснащены мощными моторами, современным навигационным оборудованием, на бортах и в рубке установлены видеокамеры.

Теги
аэролодка МЧС

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
