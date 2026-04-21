В Улан-Удэ вандалы снесли три двери в туалетах на кладбище

В Улан-Удэ на кладбище «Южное» сломали туалеты – вандалы выбили и сорвали три двери. На беспорядок во время обхода наткнулись сотрудники МАУ «Специализированная служба».

Также в клозетах регулярно не соблюдают чистоту, что создает антисанитарные условия для всех посетителей.

Еще совсем недавно специалисты восстановили двери, установили пружины и защелки. И вновь кто-то устроил погром.

«Уважайте труд и общее пространство. Подобные действия – это не только ущерб, но и прямое неуважение к памяти усопших и другим посетителям кладбища», - прокомментировали в учреждении.

