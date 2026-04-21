Общество 21.04.2026 в 10:46

Интеллектуальный триумф

«АпатитАгро» наградила юных гениев из Иволгинска
Текст: Макар Захаров
Интеллектуальный триумф
ООО «АпатитАгро»

В Методическом культурно-досуговом центре состоялось чествование победителей и призеров муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Праздник ума и усердия прошел при поддержке социального партнера территории - компании «АпатитАгро». Все юные дарования, а также их педагоги получили заслуженные награды и сертификаты от предприятия.

Масштаб интеллектуального марафона убедительно свидетельствует о высоком уровне подготовки учащихся. Всего в главных стартах страны приняли участие 1400 иволгинских школьников. По итогам напряженной борьбы более 300 учеников стали призерами и победителями муниципального этапа. Еще три школьника продемонстрировали выдающиеся результаты на региональном уровне, обеспечив себе право на участие во Всероссийской олимпиаде. Трое ребят стали призерами.

Лично поздравить ребят, родителей и наставников приехал директор ООО «АпатитАгро» Зорикто Дашинимаев.

- Это главное интеллектуальное соревнование страны. И стать лучшим в нем на муниципальном и региональном уровне - огромное достижение. Для Иволгинского района, для Республики Бурятии это большая честь. Когда подрастает такая умная и одаренная молодежь, можно быть уверенными, что будет у нас развиваться экономика, новые технологии. Благодарю учителей, подготовивших олимпиадников, а также родителей. Воспитать, вырастить и подготовить олимпиадника - большой труд и терпение. Желаю ребятам не останавливаться на достигнутом, идти вперед в мире знаний, верить в себя, любить свою малую родину, - сказал Зорикто Дашинимаев.

Значимое достижение в этом году продемонстрировал десятиклассник Иволгинской средней школы Егор Зарубин. Юноша участвовал в олимпиаде сразу по пяти предметам, став победителем регионального этапа по труду и подтвердив разносторонний уровень знаний.

- Я подготовил проект «Автономное освещение на базе старого автомобильного аккумулятора. Это светильник, который автоматически включается при движении и работает на старом автомобильном аккумуляторе, а заряжается от солнца, - поделился с гостями церемонии Зарубин.

Сам Егор признается, что в олимпиадах участвует уже третий год подряд и системно готовился к каждому предмету, демонстрируя уверенность в своих силах. За плечами победы школьника стоит методичная работа его наставника - учителя технологии Дмитрия Балданова.

- С Егором готовились на протяжении полугода. Самое сложное было - выбрать тему проекта, чтобы она была актуальной, востребованной и имела практическую значимость, - рассказал Балданов.

Поддержка талантливых школьников - лишь часть системной работы компании в Иволгинском районе. В ближайшее время «АпатитАгро» и администрация муниципалитета подпишут соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, которое закрепит переход к долгосрочному и регулярному взаимодействию. Документ предусматривает финансирование социальной и культурной сферы в течение всего года: помощь ветеранам боевых действий, развитие спорта, поддержку ТОСов, сохранение бурятского языка и реализацию патриотических проектов. Стоит отметить, что, работая в регионе менее года, компания уже выступила генеральным партнером финала Кубка Вооруженных Сил России по армейскому рукопашному бою, поддержала Всероссийский турнир по боксу памяти Бориса Зориктуева и международный фестиваль «Байкальская рыбалка - 2026». Такая последовательная позиция подтверждает: бизнес готов вкладываться в развитие района на долгосрочной основе, создавая надежный фундамент для будущих побед.

Все новости

В Бурятии три туриста погибли при спуске с горы Мунку-Сардык
21.04.2026 в 11:08
Предприятие из Питера судится с несостоявшимся водителем трамвая из Улан-Удэ
21.04.2026 в 11:02
Забайкалец обокрал магазин в Улан-Удэ, чтобы модно приодеться
21.04.2026 в 10:46
Интеллектуальный триумф
21.04.2026 в 10:46
Спасатели Бурятии получили лодки, на которых можно ездить по воде, льду и земле
21.04.2026 в 10:44
Новую плитку на Арбате в Улан-Удэ уложат на подушку
21.04.2026 в 10:31
В Улан-Удэ вандалы снесли три двери в туалетах на кладбище
21.04.2026 в 10:22
Росгвардейцы Бурятии стали лучшими в биатлоне на Дальнем Востоке
21.04.2026 в 10:17
Дмитрий Медведев: «Единая Россия» усиливает связь между муниципалитетами и федеральным центром
21.04.2026 в 09:54
Читинский криминальный авторитет предстанет перед судом
21.04.2026 в 09:53
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
Предприятие из Питера судится с несостоявшимся водителем трамвая из Улан-Удэ
С женщины требуют деньги за проваленное ею обучение
21.04.2026 в 11:02
Забайкалец обокрал магазин в Улан-Удэ, чтобы модно приодеться
Молодой человек пронес мимо кассы сразу шесть курток
21.04.2026 в 10:46
Спасатели Бурятии получили лодки, на которых можно ездить по воде, льду и земле
Технику направят в Северо-Байкальский и Баргузинский районы
21.04.2026 в 10:44
Новую плитку на Арбате в Улан-Удэ уложат на подушку
Она нужна для долговечности и надежности покрытия
21.04.2026 в 10:31
