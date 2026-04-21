Читинский криминальный авторитет предстанет перед судом

Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении криминального авторитета 90-х годов. Мужчина, которому на момент совершения преступлений было 26 лет, а сейчас 56, подозревается в подрыве автомобиля «Нива» с помощью гранаты, а также в двух заказных убийствах, совершенных в Краснокаменске и Чите. Дело, насчитывающее 30 лет, готовится к передаче в суд.

Фигурантами дела стали двое мужчин из Забайкалья, 56 и 67 лет. Им предъявлены обвинения в организации убийства по найму, убийстве двух лиц, а также в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

По версии следствия, 56-летний обвиняемый в 1996 году создал в Краснокаменске преступную группу для «крышевания» предпринимателей. В 1997 году, после конфликта с другим криминальным авторитетом, он приказал заложить гранату под автомобиль его водителя. Взрыв, произошедший на ходу, к счастью, не привел к гибели людей, однако две женщины получили ранения.

Еще одно преступление датировано мартом 1998 года. Обвиняемый, занимавший на тот момент пост заместителя руководителя одного из предприятий в Краснокаменске, опасаясь разоблачения, поручил знакомому организовать убийство своего коллеги. Исполнитель, получив вознаграждение, убил потерпевшего у его дома.

Спустя месяц, по версии следственных органов, обвиняемый организовал еще одно убийство. Целью мести стал человек, связанный с гибелью его сообщника. Жертву заманили в автомобиль, вывезли в лесной массив и застрелили. Потерпевший скончался в больнице.

В ходе следствия было проведено более 50 допросов и очных ставок с участием обвиняемых, свидетелей и потерпевших. Также выполнено более 10 осмотров мест происшествий, обысков, выемок и опознаний, назначено свыше 10 судебных экспертиз, включая медицинские, баллистические и психиатрические.

В отношении нескольких участников преступной группы следствие было прекращено по причине их смерти. Двое обвиняемых на сегодняшний день арестованы.