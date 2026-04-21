Общество 21.04.2026 в 10:46

Забайкалец обокрал магазин в Улан-Удэ, чтобы модно приодеться

Молодой человек пронес мимо кассы сразу шесть курток
Текст: Елена Кокорина
Забайкалец обокрал магазин в Улан-Удэ, чтобы модно приодеться

В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали 21-летнего парня из Забайкальского края за серию краж одежды из торговых центров города.

В декабре прошлого года в одном из магазинов на улице Жердева он украл шесть курток на сумму более 78 тысяч рублей. Парень просто вынес вещи мимо кассы, не обращая внимания на сигнализацию.

При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что он причастен ещё как минимум к одной похожей краже. Сам он рассказал, что приехал в Улан-Удэ, чтобы купить модную одежду. Сейчас полиция проверяет, не совершал ли он других преступлений. Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД РБ


