В пригороде Улан-Удэ рухнули две электроопоры

Жители Вахмистрово всю ночь сидели без света – там рухнули два столба. Видео появилось в паблике «Весь Улан-Удэ».

Люди подчеркнули, что опоры линии электропередачи установили кое-как, поэтому они и не выдержали.

«Ну кто ж так строит столбы! Воткнули как будто и все. Не могли хорошо закопать и поставить? Всю ночь нет света, холодрыга в доме», - пожаловалась местная жительница.

Одна из опор рухнула прямо на дорогу. В комментариях под роликом пошутили: «Ну это уже не столб, а не убираемый шлагбаум».