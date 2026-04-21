Новую плитку на Арбате в Улан-Удэ уложат на подушку

Обновление Арбата в Улан-Удэ продолжается и скоро здесь начнутся работы по прокладке ливневой канализации, это позволит улучшить водоотвод и предотвратить подтопления улицы. Также на Арбате уложат бетонную подушку для гранитной плитки, которая должна обеспечить долговечность и надежность нового покрытия, сообщили в мэрии города.

Плитку центральной улицы города уже убрали. Ее решено повторно использовать на других территориях города.

Особое внимание уделяется уборке электрических проводов вдоль всего Арбата. Капитально отремонтируют теплосеть у ТЦ «Курбатовский», чтобы избежать аварий и перебоев с теплом.

Ежедневно проводятся выездные совещания для контроля хода работ с участием всех руководителей подразделений, представителей подрядных организаций.

– На время ночных земляных работ часть Арбата перекрываем. Безопасность важнее всего. Подрядчик предупреждён о необходимости уборки территории после завершения определенных работ для удобства передвижения. Приносим извинения за временные неудобства, – сказал председатель Комитета городского хозяйства Дмитрий Федоров.

Фото: мэрия города