Можно ли выписать пасынка после развода

«После развода с мужем не могу выписать из квартиры его сына от первого брака. Можно ли это сделать законно?» Галина, Кяхта.

В такой ситуации очень многое зависит от того, на каком основании пасынок проживает в квартире, кто её собственник и каким образом она была приобретена. По общему правилу, выписать его можно только через суд.

Когда выписать можно

Основанием для прекращения права пользования жилым помещением является прекращение семейных отношений с собственником. Согласно части 4 статьи 31 Жилищного кодекса РФ, после развода бывший член семьи собственника утрачивает право пользования жильем, если иное не установлено соглашением сторон.

Поскольку пасынок не является вашим ребенком и не относится к вашим родственникам, после развода с его отцом он перестает быть членом вашей семьи. Это даёт вам право требовать его выселения в судебном порядке.

Важное исключение: приватизированное жилье

Если квартира была приватизирована и на момент приватизации пасынок был в ней зарегистрирован и имел равные права пользования, выписать его будет невозможно. Согласно статье 19 Федерального закона № 189-ФЗ, действие части 4 статьи 31 ЖК РФ не распространяется на бывших членов семьи собственника приватизированного жилья, если в момент приватизации они имели равные права пользования этим помещением.

Порядок действий

Попытайтесь договориться. Направьте пасынку письменное требование о добровольном снятии с регистрационного учета. Если он согласен, процесс пройдет быстро — достаточно его заявления в паспортный стол. Обратитесь в суд. Если договориться не удаётся, подавайте исковое заявление в районный суд по месту нахождения квартиры о прекращении права пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета. К иску приложите документы, подтверждающие ваше право собственности, свидетельство о расторжении брака и доказательства того, что пасынок не является членом вашей семьи. Соберите доказательства. Суд оценивает такие обстоятельства, как раздельное проживание, отсутствие участия в расходах на содержание жилья, смену адреса. Если пасынок давно не живет в квартире и не оплачивает коммунальные услуги, это будет весомым аргументом.

Что говорят суды

Практика по таким делам неоднозначна. Если пасынок был зарегистрирован в квартире в момент её приватизации и имел равные права, суды часто отказывают в выселении. Если же квартира приобретена вами лично (например, в браке по договору купли-продажи или получена в наследство), а пасынок никогда не имел на неё прав, шансы на положительное решение значительно выше.