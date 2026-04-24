В Бурятии организаторов смертельного похода в горы отправили в СИЗО

Вчера прокуратура Тункинского района Бурятии поддержала ходатайства следователя СК об избрании трем организаторам смертельного восхождения на вершину Мунку-Сардык меры пресечения в виде заключения под стражу.

Директора туристической фирмы, зарегистрированной в Красноярске, ее заместителя и гида-инструктора обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Они будут находиться в СИЗО 2 месяца.

«Суд ходатайства удовлетворил. Расследование уголовного дела продолжается», - отметили в прокуратуре республики.

Напомним, во время спуска с горы погибли три человека – один мужчина и две женщины. Спасатели спустили их тела.