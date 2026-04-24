Общество 24.04.2026 в 09:33

В Бурятии организаторов смертельного похода в горы отправили в СИЗО

Суд удовлетворил ходатайства следователя СК
Текст: Карина Перова
Вчера прокуратура Тункинского района Бурятии поддержала ходатайства следователя СК об избрании трем организаторам смертельного восхождения на вершину Мунку-Сардык меры пресечения в виде заключения под стражу.

Директора туристической фирмы, зарегистрированной в Красноярске, ее заместителя и гида-инструктора обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Они будут находиться в СИЗО 2 месяца.

«Суд ходатайства удовлетворил. Расследование уголовного дела продолжается», - отметили в прокуратуре республики.

Напомним, во время спуска с горы погибли три человека – один мужчина и две женщины. Спасатели спустили их тела. 

Все новости

В Бурятии ужесточают комендантский час
24.04.2026 в 09:39
Бурятские ушуисты покорили Москву, завоевав 43 медали
24.04.2026 в 09:36
В Бурятии организаторов смертельного похода в горы отправили в СИЗО
24.04.2026 в 09:33
В Бурятии продавцы авиабилетов нахимичили с возвратами
24.04.2026 в 09:18
Можно ли выписать пасынка после развода
24.04.2026 в 09:00
В Бурятии опасаются девальвации рубля
24.04.2026 в 06:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 24 апреля 2026 года
24.04.2026 в 06:00
Зурхай на пятницу, 24 апреля
24.04.2026 в 06:00
Жители Улан-Удэ жалуются на бардак на кладбищах
23.04.2026 в 17:47
В Улан-Удэ спасают «Мегаполис»
23.04.2026 в 17:44
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
В Бурятии ужесточают комендантский час
Теперь подросткам запрещено выходить ночью на улицу даже в летнее время
24.04.2026 в 09:39
В Бурятии продавцы авиабилетов нахимичили с возвратами
Они оформляли льготные проездные на «мертвые души»
24.04.2026 в 09:18
Можно ли выписать пасынка после развода
Когда выписать можно
24.04.2026 в 09:00
В Бурятии опасаются девальвации рубля
Население республики ищет способы спасти сбережения от обесценивания
24.04.2026 в 06:00
