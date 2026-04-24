24.04.2026 в 10:03
Материнский капитал в Бурятии разрешили тратить на всё без ограничений
Семьи с тремя детьми смогут использовать 83 тысячи рублей на любые нужды
Текст: Станислав Сергеев
Многодетные семьи в Бурятии получили право тратить республиканский материнский капитал на любые цели, а не только на те, которые перечислены в законе. Вчера на сессии депутаты Народного Хурала приняли соответствующие изменения.
Раньше было 10 строгих направлений: покупка жилья, ремонт, ипотека, образование детей, лечение, транспортное средство, бытовая техника, продуктивные животные (коровы, козы, овцы) и предметы первой необходимости для новорожденного. Если семье нужны были деньги на что-то другое - например, на погашение обычного, не ипотечного кредита или на срочные семейные обстоятельства - потратить капитал было нельзя.
Теперь ограничения сняли. Средства можно использовать полностью или по частям на любые нужды по усмотрению родителей.
Сумма, о которой идёт речь, - более 83 тысяч рублей. Капитал выплачивают с 2025 года, и его размер ежегодно индексируют с 1 февраля. Получить его могут многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, где среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточного минимума (на момент рождения или усыновления третьего или последующего ребёнка).
Идею снять ограничения подсказало Агентство стратегических инициатив - в мае 2025 года глава Бурятии Алексей Цыденов подписал с ним соглашение о сотрудничестве в части поддержки семьи, рождаемости и многодетности.
Закон вступит в силу с 1 июля 2026 года. За это время правительство республики должно разработать и утвердить новый порядок распоряжения средствами.
