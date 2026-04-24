В Бурятии вызволили из горящей квартиры пожилую женщину

За минувшие сутки пожарные Бурятии реагировали на 14 возгораний. Так, вечером в поселке Селенгинск Кабанского района случился пожар в многоквартирном трехэтажном доме.

Когда огнеборцы прибыли на место, было сильное задымление в одной из квартир на втором этаже. Специалисты звена газодымозащитной службы по лестничному маршу спасли пожилую женщину.

«В результате пожара поврежден матрац на 1 квадрате. На тушение привлекались 3 человека и единица техники ПЧ-БРО ВДПО. Предварительная причина – неосторожность при курении», - рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.