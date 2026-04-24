Происшествия 24.04.2026 в 10:08

В Бурятии вызволили из горящей квартиры пожилую женщину

Пожар случился из-за неосторожности при курении
Текст: Карина Перова
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

За минувшие сутки пожарные Бурятии реагировали на 14 возгораний. Так, вечером в поселке Селенгинск Кабанского района случился пожар в многоквартирном трехэтажном доме.

Когда огнеборцы прибыли на место, было сильное задымление в одной из квартир на втором этаже. Специалисты звена газодымозащитной службы по лестничному маршу спасли пожилую женщину.

«В результате пожара поврежден матрац на 1 квадрате. На тушение привлекались 3 человека и единица техники ПЧ-БРО ВДПО. Предварительная причина – неосторожность при курении», - рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
