Автобусным остановкам в Улан-Удэ устроили горячий душ

В Улан-Удэ полным ходом идёт подготовка к весеннему сезону. Комбинат по благоустройству сегодня проводит масштабную мойку остановок общественного транспорта.

Трамвайные и автобусные павильоны «принимают горячий душ» после долгой зимы. Коммунальщики тщательно очищают лавочки, стены, крыши и информационные щиты. Многие элементы убираются вручную для достижения идеальной чистоты.

- Завтра, 25 апреля, состоится общегородской субботник. Приглашаем всех желающих внести свой вклад в благоустройство города, - призывают в мэрии города.

