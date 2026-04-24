Общество 24.04.2026 в 09:55
Автобусным остановкам в Улан-Удэ устроили горячий душ
Город готовится к весне и проводит генеральную уборку
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ полным ходом идёт подготовка к весеннему сезону. Комбинат по благоустройству сегодня проводит масштабную мойку остановок общественного транспорта.
Трамвайные и автобусные павильоны «принимают горячий душ» после долгой зимы. Коммунальщики тщательно очищают лавочки, стены, крыши и информационные щиты. Многие элементы убираются вручную для достижения идеальной чистоты.
- Завтра, 25 апреля, состоится общегородской субботник. Приглашаем всех желающих внести свой вклад в благоустройство города, - призывают в мэрии города.
Фото: мэрия города
