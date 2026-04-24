В Бурятии ужесточают комендантский час

Прокуратура Бурятии внесла на рассмотрение депутатов Хурала законопроект об ужесточении «комендантского часа» для несовершеннолетних. Причиной стал резкий рост подростковой преступности.Сейчас детям до 16 лет запрещено находиться на улице без взрослых с 22 до 6 часов. Но есть исключение: с 25 мая по 1 сентября ночное время сокращают - гулять без родителей можно до 23 часов.Новый закон отменяет эту «летнюю поблажку». Круглый год, включая каникулы, детям нельзя будет без взрослых с 22 до 6 утра.Второе и самое серьёзное изменение - возраст. Раньше комендантский час действовал до 16 лет. Теперь - до 18 лет. То есть 16- и 17-летние подростки тоже не смогут гулять по ночам без родителей.Прокуратура проанализировала статистику и сделала шокирующие выводы.- По итогам 2025 года в республике зафиксирован рост подростковой преступности на 26%. Составлен социальный портрет несовершеннолетнего преступника – это лица мужского пола 16-17 лет из неполной семьи, где отсутствует должный родительский контроль, - докладывала депутатам старший помощник прокурора республики Олеся Стальмакова.В Бурятии рост подростковой преступности значительно выше, чем в среднем по Дальнему Востоку (5,5%) и по России (10%).40 процентов всех преступлений, совершённых подростками в 2025 году, пришлись на летние каникулы - с мая по август. Из них 118 краж. 21 процент преступлений совершены с 18 до 1 часа ночи, ещё 12 процентов - с 1 до 8 утра.На 37 процентов выросло количество преступлений, которые подростки совершили в состоянии алкогольного опьянения. К административной ответственности за распитие спиртного привлекли 170 несовершеннолетних - это на 14 процентов больше, чем годом ранее. В 34 процентах случаев пьянство зафиксировано в ночное время.Инициативу поддержали МВД по Бурятии и комиссия по делам несовершеннолетних. Федеральный закон позволяет регионам самим устанавливать и возраст, и продолжительность «комендантского часа». Этим правом депутаты Хурала Бурятии теперь и воспользовались, поддержав предложенные изменения в законодательство.