Общество 24.04.2026 в 09:39

В Бурятии ужесточают комендантский час

Теперь подросткам запрещено выходить ночью на улицу даже в летнее время
Текст: Станислав Сергеев
Фото: архив «Номер один»
Прокуратура Бурятии внесла на рассмотрение депутатов Хурала законопроект об ужесточении «комендантского часа» для несовершеннолетних. Причиной стал резкий рост подростковой преступности.

Сейчас детям до 16 лет запрещено находиться на улице без взрослых с 22 до 6 часов. Но есть исключение: с 25 мая по 1 сентября ночное время сокращают - гулять без родителей можно до 23 часов.

Новый закон отменяет эту «летнюю поблажку». Круглый год, включая каникулы, детям нельзя будет без взрослых с 22 до 6 утра.

Второе и самое серьёзное изменение - возраст. Раньше комендантский час действовал до 16 лет. Теперь - до 18 лет. То есть 16- и 17-летние подростки тоже не смогут гулять по ночам без родителей.

Прокуратура проанализировала статистику и сделала шокирующие выводы.

- По итогам 2025 года в республике зафиксирован рост подростковой преступности на 26%. Составлен социальный портрет несовершеннолетнего преступника – это лица мужского пола 16-17 лет из неполной семьи, где отсутствует должный родительский контроль, - докладывала депутатам старший помощник прокурора республики Олеся Стальмакова.

В Бурятии рост подростковой преступности значительно выше, чем в среднем по Дальнему Востоку (5,5%) и по России (10%).

40 процентов всех преступлений, совершённых подростками в 2025 году, пришлись на летние каникулы - с мая по август. Из них 118 краж. 21 процент преступлений совершены с 18 до 1 часа ночи, ещё 12 процентов - с 1 до 8 утра.

На 37 процентов выросло количество преступлений, которые подростки совершили в состоянии алкогольного опьянения. К административной ответственности за распитие спиртного привлекли 170 несовершеннолетних - это на 14 процентов больше, чем годом ранее. В 34 процентах случаев пьянство зафиксировано в ночное время.

Инициативу поддержали МВД по Бурятии и комиссия по делам несовершеннолетних. Федеральный закон позволяет регионам самим устанавливать и возраст, и продолжительность «комендантского часа». Этим правом депутаты Хурала Бурятии теперь и воспользовались, поддержав предложенные изменения в законодательство.
Все новости

В Бурятии ужесточают комендантский час
24.04.2026 в 09:39
Бурятские ушуисты покорили Москву, завоевав 43 медали
24.04.2026 в 09:36
В Бурятии организаторов смертельного похода в горы отправили в СИЗО
24.04.2026 в 09:33
В Бурятии продавцы авиабилетов нахимичили с возвратами
24.04.2026 в 09:18
Можно ли выписать пасынка после развода
24.04.2026 в 09:00
В Бурятии опасаются девальвации рубля
24.04.2026 в 06:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 24 апреля 2026 года
24.04.2026 в 06:00
Зурхай на пятницу, 24 апреля
24.04.2026 в 06:00
Жители Улан-Удэ жалуются на бардак на кладбищах
23.04.2026 в 17:47
В Улан-Удэ спасают «Мегаполис»
23.04.2026 в 17:44
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
В Бурятии организаторов смертельного похода в горы отправили в СИЗО
Суд удовлетворил ходатайства следователя СК
24.04.2026 в 09:33
В Бурятии продавцы авиабилетов нахимичили с возвратами
Они оформляли льготные проездные на «мертвые души»
24.04.2026 в 09:18
Можно ли выписать пасынка после развода
Когда выписать можно
24.04.2026 в 09:00
В Бурятии опасаются девальвации рубля
Население республики ищет способы спасти сбережения от обесценивания
24.04.2026 в 06:00
Следующая новость
