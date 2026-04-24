У жителя Бурятии случился эпилептический припадок в зале суда

В селе Кабанск в Бурятии судебные приставы Сергей Евстигнеев и Дмитрий Пиноев помогли эпилептику. У мужчины случился приступ прямо в зале судебных заседаний.

Специалисты увидели по камере видеонаблюдения, что один из участников судебного процесса лежит на полу, и поспешили на помощь. Пристав уложил пострадавшего на бок и сделал все необходимое, чтобы язык не закрыл дыхательные пути. После с подоспевшим администратором Кабанского районного суда он удерживал мужчину во время припадка.

«Совместными усилиями судебных приставов по ОУПДС Кабанского РОСП и работников суда пострадавшему была оказана необходимая помощь до прибытия скорой медицинской помощи, которая позволила избежать наступления серьезных последствий для здоровья и жизни гражданина», - заключили в УФССП по Бурятии.