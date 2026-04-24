В Улан-Удэ задержали автобусного карманника

В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже картхолдера с банковскими картами и деньгами из дамской сумки. Заявление в дежурную часть УМВД России по городу подала 23-летняя местная жительница.

По словам девушки, она в последний раз доставала картхолдер для оплаты проезда в автобусе и убрала его обратно в сумку. После отправилась в один из торговых центров, где и обнаружила пропажу 5,5 тысяч рублей и банковских карт.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. 41-летний и уже неоднократно судимый горожанин признался, что ехал с потерпевшей в одном автобусе и вышел вместе с ней на остановке у ТЦ. Увидев приоткрытую сумку, из которой был виден картхолдер, он проследовал за девушкой и в дверях торгового центра незаметно вытащил аксессуар, - рассказали в полиции республики.

Похищенные деньги карманник потратил на продукты и проезд в такси. Картхолдер уже вернули владелице,материальный ущерб был также полностью возмещён. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

